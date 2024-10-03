أمير المنطقة الشرقية يرعى سباق الشرقية الدولي ( الخبر 26 )

وافق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لسباق الشرقية الدولي ( الخبر 26 ) الذي تنطلق منافساته في كورنيش الخبر الشمالي، بمشاركة ابطال عدائين وعداءات دوليين وحضور محلي وخليجي وعربي.
من جهه اخرى، ترأس محافظ الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان الاجتماع التحضيري لسباق الشرقية الدولي ( الخبر 26 ) وذلك بحضور رئيس السباق عبدالعزيز التركي واعضاء اللجنة التنفيذية المنظمة ومدراء الجهات الامنية في المحافظة ورئيس بلدية الخبر والجهات ذات العلاقة، لمناقشة كافة الامور الخاصة بالسباق والعمل على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية باخراج السباق وهذا الحدث الدولي بالصورة المطلوبة.
صرح بذلك حسين بن علي البلوشي المتحدث الرسمي للسباق حيث أكد أن العمل يجري على قدم وساق من قبل جميع الأعضاء واللجان وذلك لأظهار السباق في اجمل صورة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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