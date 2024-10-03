المحليات

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,464 شهادة صحية خلال سبتمبر الماضي

صحيفة البلادaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       3 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 9,464 شهادة صحية خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما فحصت 7,032 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

 وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية, وجودة الخدمات المقدمة فيما تسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

 وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي، والتي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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