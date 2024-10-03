أكثر من (5) آلاف متدرب متفوق في التدريب التقني لعام 1445هـ

الرياض : البلاد

منحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (5727) متدربًا ومتدربة مكافأة لتفوقهم العلمي بفرعيها الفصلية وللخريجين في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية خلال العام التدريبي الماضي 1445هـ. وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن منح مكافأة التفوق للمتدربين يعد أحد برامج

تحفيز المتدربين والمتدربات التي تنفذها المؤسسة لأثرها الواضح في دفعهم للجد والاجتهاد وتشجيعهم على زيادة التحصيل العلمي وحصولهم على معدلات متميزة خلال مسيرتهم التدريبية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عدد الحاصلين على مكافأة التخرج والتي تبلغ (2000) ريال بالإضافة إلى شهادة تفوق قد بلغ (3737) خريجًا وخريجة ،وذلك نظير إنهائهم لمتطلبات التخرج بمعدل

تراكمي لا يقل عن (4.75) من (5.00) وفق شروط وضوابط المكافأة، وأضاف أن عدد الحاصلين على مكافأة التفوق العلمي بلغ (1990) متدربًا ومتدربة ،والتي تبلغ قيمتها (1000) ريال،ومُنحت للمتدربين المستمرين ممن أنهوا الفصل التدريبي الثالث في الكليات التقنية، أو المستوى الخامس لمتدربي المعاهد الثانوية مع حصولهم على معدل تراكمي لا يقل عن (4.85) من (5.00) وفق شروط وضوابط المكافأة .

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن خلال برامج تحفيز المتدربين والمتدربات، تهدف لتخريج جيلٍ واعٍ بمسؤولياته، مواكبًا لمتطلبات سوق العمل، وشريكًا في تنمية الوطن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .