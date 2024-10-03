أرامكو السعودية تكمل إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار

الظهران : البلاد

أعلنت أرامكو السعودية اليوم، عن إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي.

وأوضحت أرامكو السعودية أن هذه الشرائح تنقسم على النحو الآتي: 1,5 مليار دولار مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره %4.25، إضافة إلى 1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره %4.75، حيث تم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر 2024، وتم طرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

وأشارت أرامكو السعودية إلى أن الإصدار شهد إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم الطلب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف، وتم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدارسالبة للصكوك الجديدة، مما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.

ونوهت أرامكو السعودية إلى أن هذا الإصدار الناجح يأتي في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.

بدوره أبان النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد أن الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو السعودية للسندات في يوليو 2024، والذي شكّلت عملية إصدار هذه الصكوك فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين.

وأشار إلى أن الطلب العالي عليها مثّل انعكاسًا لمستوى الملاءة المالية الفريدة لأرامكو السعودية، والتي تستند على ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق.