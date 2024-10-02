6 ألعاب تنطلق غداً… الحماس يثري منافسات دورة الألعاب السعودية

الرياض – هاني البشر

استُكملت اليوم الثلاثاء مواجهات كرة الطائرة (فئة الرجال) ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية، حيث تأهلت أندية “الهلال، النصر، الخليج، الاتحاد” لنصف النهائي بعد فوز الهلال على أبها 3-0، فيما تغلب النصر على الأهلي 3-1، وتمكن الخليج من الفوز على الاتحاد 3-2.

وشهدت منطقة “البوليفارد 4” إقامة أكثر من 22 مواجهة في منافسات الريشة الطائرة (سيدات – رجال) في فئة الفردي، كما احتضنت القاعة البارالمبية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي مباريات ربع النهائي لكرة السلة 5×5 للسيدات والرجال، حيث كسب فريق جدة يونايتد نظيره الاتحاد للسيدات بنتيجة 66-54، وفاز النصر على نظيره الأخدود بنتيجة 78-47. وفي فئة الرجال، انتصر الخليج على الخويلدية 72-43، واختُتمت المنافسات بفوز الاتحاد على الأهلي 71-67. وبهذه النتائج تأهلت الأندية الفائزة لنصف النهائي.

وفي ربع نهائي كرة قدم الصالات للصم (رجال)، كسب نادي الصم بجدة مركز الصم بمكة المكرمة 13-2، وفاز نادي الرياض على مركز الصم بالمدينة المنورة 12-1، وكسب مركز الصم بالباحة نظيره مركز الصم بالقطيف 11-3. (فيما تبقى مواجهة واحدة بين مركز صم حائل ومركز صم الأحساء لم تنتهِ بعد).

وتنطلق غداً الأربعاء منافسات نصف نهائي الطائرة (سيدات)، حيث يواجه الفيحاء نظيره النصر عند الساعة التاسعة صباحاً، يتبعه لقاء العلا مع العنقاء في الساعة الحادية عشرة صباحاً. فيما تشهد مدينة جدة انطلاق منافسات التجديف الساحلي والجت سكي. كما تُقام في الرياض منافسات ألعاب القوى، المبارزة، الملاكمة التايلاندية، كرة قدم الصالات، وألعاب القوى البارالمبية.”