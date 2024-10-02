طريقة عمل خبز قطني بالجبنة والبقدونس

وصفة معجنات بعجينة قطنية سهلة وسريعة التحضير كما يمكن تحضيرها وتجميدها

المقادير اللازمة

للعجين

كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة حليب مجفف

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

4 ملعقة كبيرة سكر أبيض

ملعقة كبيرة ملح

ربع كوب زيت

ماء للعجن

للحشو

جبنة فيتا

بقدونس مفروم

قليل من الجبنة الموزاريلا

خليط البيض لدهن الوجه

2 حبة بيض

2 ملعقة كبيرة كريمة او حليب

نصف ملعقة صغيرة نسكافيه

2 ملعقة كبيرة زيت

ربع كوب ماء مغلي

سمسم وحبة البركة للوجه

طريقة العمل

في العجان، يضاف الدقيق، الملح، السكر، الخميرة، الحليب المجفف ويقلب

تضاف الماء بالتدريج ونعجن حتي نحصل علي عجينة لا تلتصق بجوانب العجان

يضاف الزيت ونعجن لمدة 10 دقائق

تغطي وتترك يتضاعف حجمها

تقلب مقادير الحشو معاً

تقطع العجين كرات بحجم 120 جرام تقريباً لكل حبة

تحشي من المنتصف بالجبنة

ثم تغلق الأطراف

تفرد مرة اخري برفق حتي تصبح دائرية مثل الخبز

ننقل الخبز علي صينية بها ورق زبدة

يدهن الوجه بخليط البيض المخفوق

ثم يرش بالسمسم وحبة البركة

توضع الفطائر في الفرن المسخن مسبقًا علي حرارة 200 حتي يصبح ذهبي

تخرج الفطائر من الفرن وتدهن بقليل من الزبدة المذوبة بواسطة فرشاه

تقدم دافئة