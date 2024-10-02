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طريقة عمل البامية بلحم الغنم

نيفين عباسaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       2 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة البامية مع لحم الغنم طبق شرقي مميز وغني بالنكهات

المقادير اللازمة

بصلة كبيرة مفرومة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
كيلو ونصف بامية منظفة
عصير نصف كوب ليمون
لتر عصير طماطم
4 ملعقة كبيرة صلصة
2 مكعب مرق اللحم
2 كيلو لحم غنم بالعظم
2 كوب ماء
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
فلفل اخضر حار مطحون
ربع كوب خل
ملعقة صغيرة سكر
سمنة وزيت

طريقة العمل

في قدر علي النار توضع السمنة والزيت واللحم ويقلب حتي يتحمر اللحم ويصبح ذهبي
يضاف له الماء والسكر ويترك حتي ينضج قليلاً وتقل نسبة الماء
يضاف له البامية وتقلب والفلفل الاسود ويترك يغلي دقائق
يضاف لهم عصير الطماطم والصلصة وتترك علي نار هادئة حتي تمام النضج
في طبق يقلب الثوم والليمون والخل والفلفل الحار
ثم يوضع الخليط للبامية بعد نضجها
تقلب وتقدم ساخنة مع الخبز او الارز او بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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