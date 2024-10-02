طريقة عمل البامية بلحم الغنم

وصفة البامية مع لحم الغنم طبق شرقي مميز وغني بالنكهات

المقادير اللازمة

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كيلو ونصف بامية منظفة

عصير نصف كوب ليمون

لتر عصير طماطم

4 ملعقة كبيرة صلصة

2 مكعب مرق اللحم

2 كيلو لحم غنم بالعظم

2 كوب ماء

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

فلفل اخضر حار مطحون

ربع كوب خل

ملعقة صغيرة سكر

سمنة وزيت

طريقة العمل

في قدر علي النار توضع السمنة والزيت واللحم ويقلب حتي يتحمر اللحم ويصبح ذهبي

يضاف له الماء والسكر ويترك حتي ينضج قليلاً وتقل نسبة الماء

يضاف له البامية وتقلب والفلفل الاسود ويترك يغلي دقائق

يضاف لهم عصير الطماطم والصلصة وتترك علي نار هادئة حتي تمام النضج

في طبق يقلب الثوم والليمون والخل والفلفل الحار

ثم يوضع الخليط للبامية بعد نضجها

تقلب وتقدم ساخنة مع الخبز او الارز او بحسب الرغبة