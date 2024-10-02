رصد المذنّب “A3” في سماء القصيم

الرس : واس

رصدت جمعية نور الفلك بمحافظة الرس بمنطقة القصيم أمس ، مُذنّب تسوتشينشان والمعروف بالاسم العلمي” C/2023 A3 “.

وأوضح لهيئة وكالة الأنباء السعودية “واس” رئيس الجمعية عيسى الغفيلي أن المُذنب سيختفي عن الأنظار خلال الأيام القادمة ثم سيعود للظهور مجددًا بعد أسبوعين في جهة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ، مشيرًا إلى أنه قد يكون ساطعًا لدرجة رؤيته بالعين المجردة بسهولة.

وأكد الغفيلي أن الجمعية تتابع المُذنب منذ بداية ظهوره في نصف الكرة الأرضية الجنوبي حتى أصبحت مشاهدته بواسطة التلسكوبات وأدوات التصوير فجرًا ممكنة، ومازالت رؤيته بالعين المجردة بصعوبة شديدة.

يذكر أن آخر مُذنّب تمت رؤيته بالعين المجردة في منطقتنا هو مُذنّب هيل بوب قبل 27 سنة أي في عام 1997.