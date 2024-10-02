المحليات

رصد المذنّب “A3” في سماء القصيم

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       2 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرس : واس

 رصدت جمعية نور الفلك بمحافظة الرس بمنطقة القصيم أمس ، مُذنّب تسوتشينشان والمعروف بالاسم العلمي” C/2023 A3 “.

 وأوضح لهيئة وكالة الأنباء السعودية “واس” رئيس الجمعية عيسى الغفيلي أن المُذنب سيختفي عن الأنظار خلال الأيام القادمة ثم سيعود للظهور مجددًا بعد أسبوعين في جهة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ، مشيرًا إلى أنه قد يكون ساطعًا لدرجة رؤيته بالعين المجردة بسهولة.

 وأكد الغفيلي أن الجمعية تتابع المُذنب منذ بداية ظهوره في نصف الكرة الأرضية الجنوبي حتى أصبحت مشاهدته بواسطة التلسكوبات وأدوات التصوير فجرًا ممكنة، ومازالت رؤيته بالعين المجردة بصعوبة شديدة.

 يذكر أن آخر مُذنّب تمت رؤيته بالعين المجردة في منطقتنا هو مُذنّب هيل بوب قبل 27 سنة أي في عام 1997.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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