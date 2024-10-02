اكثر من مليون ريال للفائزين بالمراكز الأولى في سباق الشرقية الدولي” الخبر 26″

الدمام-البلاد

تبذل اللجنة التنفيذية العليا المنظمة لسباق الشرقية الدولي ( الخبر 26 ) برئاسة الاستاذ عبدالعزيز التركي وأعضاء اللجان جهود كبيرة للنسخة القادمة وذلك من اجل اخراج السباق بالصورة المطلوبة؛ حيث رصدت اللجنة التنفيذية العليا المنظمة بالتعاون مع الرعاة والجهات ذات العلاقة وشركاء النجآح اكثر من ” مليون ” ريال ستوزع على الفائزين بالمراكز من المركز الاول وحتى المركز العاشر مسافة 5 كم و 21 كم نصف ماراثون بنهاية السباق بجانب الجوائز التي سيحققونها.

وقد أبدى العديد من النجوم العدائين والعداءات العالميين رغبتهم في الحضور والمشاركة في السباق النسخة ( 26 )

وأعرب رئيس السباق وأعضاء اللجان سعادتهم الكبيرة بالتفاعل من النجوم من اجل المشاركة في السباق على المستوى المحلي والخليجي والعربي والآسيوي والدولي وهو الأمر الذي سيضيف للسباق الشئ الكبير في ظل الحرص من الجميع على انجاح هذا الحدث الدولي والذي سيكون امتداد للنجاحات التي حققها السباق في جميع النسخ السابقة.

ذكر ذلك المتحدث الرسمي للسباق حسين بن علي البلوشي، الذي أكد أن سباق الشرقية الدولي ( الخبر 26 ) يحظى باهتمام كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الآمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ومن رئيس السباق وأعضاء اللجان وجميع المهتمين بهذا الحدث الدولي، علما أن المسافة 5كم، و 21 كم نصف ماراثون، وتمنى البلوشي التوفيق والنجاح للجميع.