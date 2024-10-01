نيوم يسترد صدارة” يلو”.. وأبها يتغلب على الفيصلي

حائل- خالد الحامد
استردَّ فريق نيوم صدارة ترتيب دوري يلو؛ إثر تغلبه على مضيفه النجمة 2/3 في المواجهة التي احتضنها استاد التعليم بعنيزة، في ختام الجولة الخامسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجّل أهداف نيوم” كارلوس جونيور والفاسميدو، وأضاف رومارينهو الهدف الثالث لفريقه، فيما سجل هدف النجمة الأول المدافع أحمد المولد، وقلص النجمة الفارق من ركلة جزاء عن طريق ليو تليكا، لتنتهي المباراة لصالح نيوم 2/3.
بهذه النتيجة، أصبح رصيد نيوم 13 نقطة بالمركز الأول، وبقي النجمة على رصيده 6 نقاط بالمركز التاسع.
وقاد أحمد عبده مهاجم أبها، فريقه، للفوز على الفيصلي 1/3، بعدما سجل هاتريك، وذلك في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب الأمير مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.
وكان القيصلي متقدمًا من ركلة جزاء سجلها البرازيلي، وبعدها رد أبها بثلاثية. وقد سجل عبده أول «هاتريك» في النسخة الحالية من دوري يلو؛ ليرفع أبها رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثالث، بينما توقف رصيد الفيصلي عند 9 نقاط بالمركز الخامس
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وفي الجوف، خيّم التعادل السلبي على مواجهة فريق الجندل ونظيره الباطن؛ ليرفع الجندل رصيده إلى 4 نقاط في المركز قبل الأخير، وأضاف الباطن نقطة إلى رصيده ليصبح لديه 5 نقاط في المركز الـ 13.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) October 1, 2024