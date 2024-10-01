مركزان للابتكار والذكاء الاصطناعي وتعزيز الرقمنة الأمنية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن المبنى الجديد للأمن العام بالرياض

الرياض- واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أمس، المبنى الجديد للمديرية العامة للأمن العام بالرياض.

واطّلع سموه عقب التدشين، على مرافق المبنى وتجهيزاته الأمنية والأنظمة التقنية الحديثة، التي تدعم القدرات الأمنية، وتسهم في توفير بيئة عمل متكاملة.

كما دشن سموه مركز الابتكار، ومركز المؤشرات والذكاء الاصطناعي بالأمن العام، اللذين يهدفان إلى تعزيز التميز الإداري والفني الأمني بالاستفادة من التقنيات الحديثة لمواصلة الارتقاء بالعمليات الميدانية والإدارية، وتعزيز التحول الرقمي للعمل الأمني.

واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات؛ بما يُسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية، تتيح للمستفيدين إتمام إجراءاتهم بيسر وسهولة، دشن سموه عددًا من الخدمات عبر منصة” أبشر أفراد” شملت (خدمة تسجيل حادث بسيط، وطباعة رخصة سير، والرخصة الرقمية للأسلحة الهوائية، وتقرير حادث، وتقرير بيانات المركبة، وتقرير رخصة القيادة)، إضافةً إلى خدمتي رخصة فني القطع الصخري، ونقل مواد القطع الصخري عبر منصة” أبشر أعمال”.

حضر التدشين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وقادة القطاعات الأمنية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.