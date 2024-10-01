مجموعة “روشن” توقع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية مشتركة بقيمة 9 مليارات ريال

الرياض : البلاد

أعلنت مجموعة “روشن”، عن حصولها على تسهيلات ائتمانية مُجمعة من عدة بنوك بقيمة 9 مليارات ريال سعودي (2.4 مليار دولار أمريكي).

وتتميز هذه التسهيلات الائتمانية بأنها غير مقيدة بضمانات مع إمكانية استخدامها بشكل متكرر وفق احتياجات المجموعة خلال خمس سنوات، وتأتي في إطار إستراتيجية التمويل التي تنتهجها “روشن”، التي سيتم تخصيصها للأهداف العامة للمجموعة، كما سيتم استخدام التسهيلات الائتمانية لتمويل خطط التوسع والنمو الخاصة بمجموعة “روشن”.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة “روشن”، أفيناش بانجاركار: “يعد هذا التمويل المُجمّع دليلًا على الثقة التي يضعها السوق في مجموعة روشن والقطاع العقاري في المملكة، وأشاد شركاؤنا من البنوك بالتقدم الذي تحرزه مجموعة روشن في مشاريعها العقارية في مختلف أنحاء المملكة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسعى روشن لاستخدام هذا التمويل خلال السنوات القادمة للمضي قدمًا في تعزيز إستراتيجيتها الطموحة”.