صندوق الوقف الصحي يُطلق مبادرة “عطاء القطاع الصحي الخاص”

الرياض : البلاد

أطلق صندوق الوقف الصحي النسخة الرابعة من مبادرة “عطاء القطاع الصحي الخاص”، التي تقام سنويًا بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني، حيث يسهل الصندوق للجهات الصحية الخاصة تقديم إجراءات طبية مجانية للمرضى المحتاجين، وفي هذا العام تم توجيه الجهود نحو دعم الصحة النفسية، بمشاركة ثماني جهات متخصصة في هذا المجال.

ومن المقرر أن تقدم هذه الجهات 3200 جلسة استشارية نفسية مجانية للمرضى المحتاجين في مختلف أنحاء المملكة، وتأتي هذه المبادرة استجابة لرغبة القطاع الصحي الخاص للإسهام في دعم ومساندة القطاع الصحي.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق بالشراكة مع القطاع الصحي الخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحسين جودة الحياة، حيث يخصص كل عام مجالًا طبيًا مختلفًا، وأسهمت النسخ السابقة في تقديم خدمات طبية مجانية في عدة تخصصات، تجاوزت 7 آلاف إجراء طبي مجاني أسهمت بها أكثر من 25 منشأة صحية من القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة والرعاية الصحية في المجتمع.