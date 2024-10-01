شاهد| الهلال يمطر شباك الشرطة العراقي بخماسية في النخبة الآسيوية

البلاد- جدة
دك فريق الهلال شباك ضيفه الشرطة العراقي بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا للنخبة.
في الدقيقة 11 تقدم فريق الهلال بالهدف الأول عن طريق اللاعب ماركوس ليوناردو، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر ليحولها لداخل الشباك.
وجاء الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 15 عن طريق الكسندر ميتروفيتش، بعد عرضية من رينان لودي حولها برأسه لداخل شباك الشرطة العراقي.
وسجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 47. وتمكن البديل ناصر الدوسري من تسجيل الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 73، بعد عرضية رائعة م كانسيلو.
واختتم محمد كنو بالهدف الخامس للهلال في الدقيقة 90+5، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
وكان الهلال قد استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على الريان القطري خارج أرضه بنتيجة 3-1.
ماركوس ليوناردو يفتتح التسجيل للهلال السعودي ⚽️🔵#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/fVgOB3MZd3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 1, 2024
ميتروفيتش يضاعف النتيجة للزعيم 🔥🔵#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/XM3bXkcND7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 1, 2024
هدف |
الهلال السعودي يتقدم 3 – 0 على الشرطة العراقي عبر سالم الدوسري في الدقيقة 47 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/lYu1rDBISJ
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 1, 2024
هدف |
الهلال السعودي يتقدم 4 – 0 على الشرطة العراقي عبر ناصر الدوسري في الدقيقة 73 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/xoUR7InIoD
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 1, 2024
هدف |
الهلال السعودي يتقدم 5 – 0 على الشرطة العراقي عبر محمد كنو في الدقيقة +95 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/WLBg890bJp
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 1, 2024