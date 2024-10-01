الرياضة

شاهد| الهلال يمطر شباك الشرطة العراقي بخماسية في النخبة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       1 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

دك فريق الهلال شباك ضيفه الشرطة العراقي بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا للنخبة.

في الدقيقة 11 تقدم فريق الهلال بالهدف الأول عن طريق اللاعب ماركوس ليوناردو، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر ليحولها لداخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 15 عن طريق الكسندر ميتروفيتش، بعد عرضية من رينان لودي حولها برأسه لداخل شباك الشرطة العراقي.

وسجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 47. وتمكن البديل ناصر الدوسري من تسجيل الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 73، بعد عرضية رائعة م كانسيلو.

واختتم محمد كنو بالهدف الخامس للهلال في الدقيقة 90+5، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وكان الهلال قد استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على الريان القطري خارج أرضه بنتيجة 3-1.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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