“ريف السعودية” يحصل على شهادات “الآيزو” في إدارة الابتكار والجودة واستمرارية الأعمال

الرياض : البلاد

توّج برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، تميّزه المؤسسي في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الإدارية، لرفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات؛ بحصوله على شهادات الآيزو في نظام إدارة الابتكار (ISO 56002)، ونظام إدارة الجودة (ISO 9001)، إضافة إلى نظام إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301)، وذلك لاستيفائه المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادات.

ويأتي هذا الإنجاز، تعزيزًا لجهود برنامج “ريف السعودية” في تحقيق استدامة المشاريع الزراعية الريفية، ورفع كفاءة العمليات الإدارية والفنية، مما يدعم مسيرة البرنامج وسعية لتنمية الريف السعودي، ويُعد الحصول على تلك الشهادات، نجاحًا في مسار الابتكار، وإنجاز الأعمال للبرنامج؛ حيث تُسهم في رفع المستوى التكامل بين البرنامج والجهات الحكومية، إضافةً إلى الاعتراف الدولي والعالمي بالمؤسسة، والذي يعكس التزام البرنامج بمعايير التميز في الابتكار، واستمرارية الأعمال.

ويعمل نظام الآيزو لإدارة الابتكار، على تمكين المؤسسات الحكومية من الابتكار والإبداع، وتهدف هذه الشهادة إلى تعزيز قدرات الإدارة على النمو والتنافسية، وتخفيض التكاليف، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، وكفاءة الموارد، إلى جانب تحسين نظام الاستدامة، والمرونة، وزيادة رضا المستفيدين من البرنامج، كما تُسهم الشهادة في زيادة القدرة على جذب شركاء ومتعاونين في الأعمال.

ويُعد نظام الآيزو لإدارة استمرارية الأعمال، معيار دولي لترتيب الأولويات، وفهم التحديات التي تواجه المؤسسات، ويحدد هذا النظام المتطلبات اللازمة لتقييم احتمالية التعرض للحوادث والحدّ منها، كما يعمل على تحديد المخاطر ووضع ضوابط مناسبة لإدارتها والتخلص منها، إضافة إلى تبني منهج وقائي لتقليل تأثير الحوادث، مع ضمان استمرارية الأعمال الأساسية في المؤسسات وقت الأزمات، ورفع مستوى الإدارة في قدرة تلبية المتطلبات، وخلق فرص عمل جديدة.

ويهدف نظام إدارة الجودة (ISO 9001) إلى ضمان جودة المنتجات أو الخدمات التي تلبي توقعات العملاء، أو تتجاوزها، والتي تعتمد التحسين المستمر؛ لتحقيق الاستدامة، عبر الفكر المبني على تقليل المخاطر، واتخاذ الإجراءات الوقائية، إلى جانب الإسهام في ودعم التخطيط الإستراتيجي للمؤسسة.