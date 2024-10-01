تقدم السوق المالية السعودية عالميًا

البلاد – الرياض

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبد الله القويز، أن السوق المالية السعودية تمكنت من تحقيق إنجازات ملحوظة، حيث احتلت المركز السابع بين أكبر الأسواق المالية عالميًا، ما يجسد الأداء القوي المتزايد للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان” الأسواق المالية كمحفز للنمو في المملكة العربية السعودية”، وذلك ضمن ملتقى الرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه” منشآت”، موضحًا أن أكثر من 50% من الشركات، التي تم إدراجها مؤخرًا هي منشآت صغيرة ومتوسطة.

من جهة ثانية، تعقد مراكز دعم المنشآت خلال أكتوبر المقبل، عدة لقاءات وبرامج، تستهدف رواد الأعمال والتجّار، لبدء مشروعاتهم وتمكين استمرارية أعمالهم.