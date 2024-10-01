الإقتصاد

تقدم السوق المالية السعودية عالميًا

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       1 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبد الله القويز، أن السوق المالية السعودية تمكنت من تحقيق إنجازات ملحوظة، حيث احتلت المركز السابع بين أكبر الأسواق المالية عالميًا، ما يجسد الأداء القوي المتزايد للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان” الأسواق المالية كمحفز للنمو في المملكة العربية السعودية”، وذلك ضمن ملتقى الرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه” منشآت”، موضحًا أن أكثر من 50% من الشركات، التي تم إدراجها مؤخرًا هي منشآت صغيرة ومتوسطة.

من جهة ثانية، تعقد مراكز دعم المنشآت خلال أكتوبر المقبل، عدة لقاءات وبرامج، تستهدف رواد الأعمال والتجّار، لبدء مشروعاتهم وتمكين استمرارية أعمالهم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *