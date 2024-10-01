الهيئة العامة للصناعات العسكرية تُشارك في معرض “خطوة للتوظيف”

الرياض : البلاد

تُشارك الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض “خطوة للتوظيف” بنسخته العاشرة الذي يقام خلال الفترة من 2 – 4 أكتوبر الجاري في فندق هيلتون الرياض.

وتأتي مشاركة الهيئة بجناح خاص، انطلاقًا من حرصها على استقطاب أفضل الكوادر البشرية لتحقيق مستهدفات القطاع، وتعزيز قدراتهم ومساعيهم الطموحة ضمن جهود الهيئة في توطين الموارد البشرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.

وتُجسد مشاركة الهيئة في المعرض للعام الثاني على التوالي، بيئة العمل الفريدة وفرص التوظيف المتنوعة، إضافة إلى الحوافر والمزايا التي تتيحها للكفاءات الوطنية، كما تلبّي مشاركة الهيئة متطلبات إستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية في تكوين قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين وتقديم الاستشارات المهنية.

يُذكر أن المعرض يعدّ منصةً تتيح للباحثين عن العمل -من مختلف مناطق المملكة وبجميع مستوياتهم التعلمية-، لقاء أصحاب العمل مباشرة، وإيجاد الفرص الوظيفية، وعرض مهاراتهم، كما تمكنهم من حضور الورش التدريبية، والترشح للمقابلات الشخصية الفورية، إلى جانب حصولهم على استشارات مهنية حيَّة من خبراء في مجال التوظيف.