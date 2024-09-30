وزير التعليم يُدشن الموسم الـ15 لاتحاد الرياضة الجامعية ويُكرم المنجزين رياضياً

الرياض – محمد الجليحي

دشن معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ يوسف البنيان, الموسم الرياضي الـ15 للاتحاد وهويته الجديدة, وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين في مقر الوزارة بالرياض.

وانطلق الحفل بالسلام الملكي ثم شاهد الحضور فلماً عن منجزات الموسم الرياضي السابق ( الـ14 ) ونتائج مؤشر الأداء للجامعات.

وثمن رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني, خلال كلمته في الحفل الدعم الكبير من القيادة الحكيمة للرياضة الجامعية وكان من نتاجه تحقيق العديد من المنجزات للاتحاد واللاعبين في مختلف البطولات ، منوهاً في هذا الصدد بمتابعة واهتمام معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولأعضاء المجلس جهودهم التي أسهمت في الوصول لهذه النتائج وللجامعات والكليات الحكومية والأهلية وقادة النشاط الرياضي.

ولفت الدكتور المزيني النظر إلى أن الرياضة الجامعية السعودية أصبحت محل اهتمام الاتحاد الدولي لدعمها رياضة الطالبات من مبدأ تكافؤ الفرص وشموليتها للجميع وتنافسيتها العالية .

وهنأ الدكتور المزيني الطلاب والطالبات المكرمين, مثمنًا لهم تمثيل الوطن بالشكل المشرف وتحقيقهم إنجازات عالمية.

عقب ذلك كرم معالي وزير التعليم الطلاب الفائزين بميداليات خلال بطولة العالم للبور ليفتنغ التي أقيمت في إستونيا