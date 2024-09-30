“نادي سباقات الخيل ” يختتم موسمه في الطائف

متابعة – محمد الجليحي

اختتم نادي سباقات الخيل موسم سباقات الطائف لعام 2024 في ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية ويمثل ذلك الجزء الأول من روزنامة سباقات النادي، والذي امتد لثلاثة شهور شهدت عدة كؤوس كبرى أهمها كأس الملك فيصل المصنف دولياً ضمن سباقات الفئة الثالثة، حيث سينطلق الجزء الثاني من الروزنامة والمسمى بموسم سباقات الرياض في منتصف أكتوبر 2024 في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وقد شهد الأسبوع الختامي إقامة بطولات ميدان الملك خالد بواقع ثلاثة كؤوس وثلاث بطولات لأشواط السرعة مختلفة الفئات والدرجات والأعمار وقد جاءت نتائجها على النحو التالي :

في كأس بطولة السرعة للحصن البالغة جائزته 300 ألف ريال استطاع الجواد نن سنس تحقيق المركز الاول للأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل وبتدريبات غيث الغيث وبقيادة الخيال اليكسس مورينو

وفي كأس بطولة السرعة للخيل العربية على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 300 الف ريال سجلت الإنتصار الفرس جادي دي فوست بشعار إسطبل أجمل وبتدريبات بسام الموسى وبقيادة الخيال عبدالإله الحصين

وعن كأس بطولة السرعة للأفراس مفتوح الدرجات والتي تبلغ جائزته 300 ألف ريال إستطاعت الفرس سنافيه للوصول لخط النهاية أولًا بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام

وفي كؤوس يوم السبت خصص الشوط السادس لكأس تحدي نادي سباقات الخيل للأمهار أعمار السنتين مفتوح الدرجات وعلى مسافة 1600 متر وانتصر بهذا الكأس المهر الواعد الوجيه بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

وفي الشوط السابع خصص لكأس بطولة ميدان الملك خالد للأفراس مفتوح الدرجات على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال واستطاعت المنتجه محليًا الفرس عادات من تحقيق المركز الأول بكل جدارة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

وفي الشوط الثامن خصص لكأس بطولة ميدان الملك خالد للخيل العربية مفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 300 الف ريال واستطاع الغني عن التعريف البطل نجيب الزمان من تحقيق هذا الكأس بعدما انتصر فيه من نسخة العام الماضي للمالك إسطبل صفوة العاديات وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

وفي آخر الأشواط الشوط التاسع خصص لكأس بطولة ميدان الملك خالد مفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال وكان مسك الختام لآخر أشواط موسم سباقات الطائف 2024 حيث تنافس الجوادان فاينل دستنيشن و أكفيك بكل قوة حتى خط النهاية، فيما حقق الإنتصار الجواد فاينل دستنيشن بفارق أنف فقط لمالكه الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام.

من جهة أخرى، سجل شعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح أربعة انتصارات في هذا اليوم عبر الجياد بكيل ومعروف وملازم وفاينل دستنيشن.