المحليات

موقف ثابت

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      30 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تواصل المملكة حضورها القوي ونشاطها السياسي المكثف على الصعيد الدولي، مؤكدة موقفها الثابت وجهودها المؤثرة تجاه التطورات الراهنة، وحرصها على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات، والسعي لتحقيق الأمن والسلم على كافة الأصعدة؛ حيث أكدت المملكة في كلمتها، التي ألقاها سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، على بذل كل جهد ممكن في سبيل ترجمة ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس؛ لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وأهمية تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية، لضمان استمرار التعافي الاقتصادي والحد من المخاطر.

لقد وضعت المملكة النقاط فوق الحروف بشأن ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه المخاطر، التي يشهدها عالمنا اليوم، بتأكيد سمو وزير الخارجية على أن الأزمات المتفاقمة؛ إنما هي بسبب تراخي الجهود الدولية الفاعلة، والانتقائية في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاكتفاء بإدارة تلك الأزمات دون إيجاد حلول عملية لمعالجتها، وقد أسفر ذلك عن توسع دائرة العنف والصراعات، وتهديد مبادئ الشرعية الدولية والمثال الصارخ في ذلك، الجرائم الإسرائيلية الشنيعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ما يحتم العمل المشترك والجاد على الحلول السلمية طويلة الأمد للأزمات الراهنة، وتوفر الأمن والنماء إقليميًا ودوليًا.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *