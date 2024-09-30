“منشآت” تنظم 35 لقاءً لدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة

المدينة المنورة : البلاد

تعقد مراكز دعم المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” خلال شهر أكتوبر المقبل، عدة لقاءات وبرامج، تستهدف رواد الأعمال والتجّار، لبدء مشروعاتهم، وتطوير نماذج عمل تمكّن من استمرارية أعمالهم.

وينفّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، 8 لقاءات، بدءًا من الأول من أكتوبر، تناقش مجال ريادة الأعمال وتطوير المقاهي بالتزامن مع اليوم العالمي للقهوة، إضافة إلى لقاءات تتناول موضوعاتها تعزيز ثقافة الابتكار داخل المنظمات، وفرص وتحديات ريادة الأعمال، والتحديات والفرص أمام المشاريع الناشئة، وتحليل مخاطر المشاريع الناشئة، وأسرار البداية الصحيحة في التجارة الإلكترونية، ومسار الأسر المنتجة، في حين يختتم المركز برامجه بلقاء يتناول دراسة الجدوى للمشروع التجاري بين الواقع والمتوقع.

وتأتي اللقاءات التي ينفذها مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة ضمن 35 لقاءً يعقد حضوريًا وافتراضيًا خلال شهر أكتوبر المقبل في مراكز دعم المنشآت بالرياض، والخبر، وجدة، والمدينة المنورة في عددٍ من قطاعات الأعمال والأنشطة المتخصّصة، لدعم المنشآت ورواد الأعمال والتجار لبدء مشاريعهم من خلال استقطاب المتخصصين في مجالات متعددة.

وأتاحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إمكانية التسجيل عبر موقعها الإلكتروني: monshaat.gov.sa/ar/node للاستفادة من اللقاءات وبرامج الاستشارات والدعم لرواد الأعمال.