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محافظ جدة يرعى حفل التعليم بمناسبة اليوم الوطني

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      30 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، أمس، الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 94، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، وقيادات وطلاب وطالبات التعليم بالمحافظة، وذلك على مسرح مدرسة المعرفة العالمية.

وفور وصول سموه، عزف السلام الملكي، وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم.
ثم شاهد سموّه، والحضور، بعد ذلك استعراضًا فنيًا مسرحيًا من أداء طلاب وطالبات تعليم جدة بعنوان” يجمعُنا.. نحلم ونحقق”، يحكي مشاعر منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي بمناسبة اليوم الوطني.


وفي الختام، تجوّل سموّه في المعرض الفني المصاحب، الذي جسّد جملة من مظاهر الأصالة والازدهار في بلادنا وإسهام التعليم في منجزات الوطن، وغرس القيم الحضارية في نفوس الأجيال من خلال عدد من اللوحات الفنية عن الاحتفاء باليوم الوطني.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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