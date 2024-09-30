محافظ الطائف يطلع على برامج المدينة الصحية

البلاد – الطائف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف رئيس اللجنة العليا للمدينة الصحية، على أعمال برنامج المدن الصحية بالطائف، وذلك بعد تجديد اعتمادها من منظمة الصحة العالمية؛ بصفتها أول مدينة سعودية.

ووجه سموه خلال لقاء منسق مدينة الطائف الصحية تركي دغريري، بضرورة استدامة أعمال المدينة الصحية، بما يخدم تنمية مجتمع المدينة في مجالات الصحة والبيئة والمجتمع والتقنية والأبحاث والخدمات، التي تصب في جودة الحياة واستمرار متابعة الخدمات الصحية، والحرص على أولوية صحة المواطن والمقيم والزائر.

كما وافق على تحديث اللوائح التنظيمية للجان الفرعية التابعة لبرنامج المدن الصحية بالمحافظة (التنمية الاجتماعية ، وأنماط الحياة الصحية ، والإصحاح البيئي).