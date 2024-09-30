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محافظ الطائف يطلع على برامج المدينة الصحية

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      30 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الطائف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف رئيس اللجنة العليا للمدينة الصحية، على أعمال برنامج المدن الصحية بالطائف، وذلك بعد تجديد اعتمادها من منظمة الصحة العالمية؛ بصفتها أول مدينة سعودية.

ووجه سموه خلال لقاء منسق مدينة الطائف الصحية تركي دغريري، بضرورة استدامة أعمال المدينة الصحية، بما يخدم تنمية مجتمع المدينة في مجالات الصحة والبيئة والمجتمع والتقنية والأبحاث والخدمات، التي تصب في جودة الحياة واستمرار متابعة الخدمات الصحية، والحرص على أولوية صحة المواطن والمقيم والزائر.

كما وافق على تحديث اللوائح التنظيمية للجان الفرعية التابعة لبرنامج المدن الصحية بالمحافظة (التنمية الاجتماعية ، وأنماط الحياة الصحية ، والإصحاح البيئي).

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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