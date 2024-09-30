في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي في ضيافة الوصل.. والنصر يستقبل الريان

هلال سلمان- جدة

تنطلق اليوم الاثنين الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يحل الأهلي ضيفًا على الوصل الإماراتي في الـ 7 مساء، ويستقبل النصر فريق الريان القطري في الـ 9 مساء.

الوصل VS الأهلي

يحل فريق الأهلي ضيفًا على الوصل على استاد زعبيل. يملك الأهلي 3 نقاط جعلته يحتل المركز الثالث في مجموعة غرب آسيا، بعد فوزه على بيرسبوليس الإيراني في الجولة الافتتاحية بهدف دون مقابل، أما الوصل فحقق بدوره الفوز في الجولة الأولى على باختاكور الأوزبكي ولديه 3 نقاط أيضًا في المركز الرابع، ويملك في مواجهة الليلة ميزتي الأرض والجمهور أمام الأهلي المتعثر محليًا في الآونة الأخيرة، حيث خرج من دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الجندل من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، قبل أن يتعرض لخسارة جديدة في الدوري أمام فريق القادسية، ما جعل مصير مدربه الألماني ماتياس يايسله مرهونًا بنتيجة مباراة الليلة، وقد بدأت إدارة النادي الأهلي بالفعل في التفكير بالمدرب المقبل للفريق.

ويملك الأهلي مجموعة من النجوم المميزين؛ يتقدمهم العاجي كيسيه والجزائري رياض محرز والإنجليزي إيفان توني والحارس السنغالي إدوار ميندي والبرازيليان فيرمينو وإيبانيز والإسباني غابري فيغا.

أما الوصل بطل الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، فيقوده المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، ويبرز في صفوفه كايو كانيدو والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز والمغربي سفيان بوفتيني والمالي سيديبي والعاجي أداما ديالو والكوري جونغ سيونغ هيون والياباني تاكاشي أوتشينو والكولومبي أليكسيس بيريز والسويسري هاريس سيفيروفيتش.



النصر VS الريان

يخوض فريق النصر أول مباراة قارية له مع المدرب الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي تولى المهمة بعد إقالة المدرب السابق البرتغالي لويس كاسترو، ويملك النصر نقطة واحدة جعلته يحتل المركز السابع بعد تعادله مع الشرطة العراقي في الجولة الأولى، في لقاء غاب عنه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب وعكة صحية، لكن “الدون” سيكون حاضرًا في لقاء الليلة.

ونجح بيولي في قيادة النصر لتحقيق 3 انتصارات منذ توليه المهمة، منها فوزان في الدوري، وواحد في كأس الملك، ويتطلع لمواصلة سلسلته المثالية من خلال فوز جديد على الريان، الذي خسر على أرضه أمام الهلال في الجولة الماضية بنتيجة 1-3.

ويعول بيولي على رونالدو وساديو ماني واوتافيو ولابورت وبروزوفيتش وتاليسكا وسيماكان والحارس بينتو والواعدين أنجيلو وويسلي.

أما الريان فقد أقال مدربه السويدي من أصول إيرانية بويا أسبقي، وأسند المهمة للمدرب الوطني يونس علي، ويبرز في صفوفه المصري محمود تريزيغيه والمدافع الهولندي جوشوا برينت، والبلجيكي دي سارت، والبرازيليون روجر غيديش وغابرييل بيريرا وتياغو مينديش، والإسباني دافيد غارسيا والبرتغالي أندريه أمارو والمغربي أشرف بن شرقي والأوروغوياني جينيلا، والمخضرم رودريغو تاباتا، ويحمي عرينه البرازيلي باولو فيكتور حارس فريق الاتفاق السابق.