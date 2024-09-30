غدًا.. على أرض ميدان نجران بجوائز تتجاوز 10 ملايين ريال.. انطلاق كأس الاتحاد السعودي للهجن 2024

الرياض – هاني البشر
تنطلق غداً الثلاثاء، على ميدان نجران للهجن بمنطقة نجران، منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن 2024، وتستمر لمدة خمسة أيام، برعاية سمو أمير المنطقة، حيث تقام خلالها 118 شوطاً من بينها 20 شوطاً على كؤوس البطولة، وبمجموع جوائز يتجاوز الـ 10 ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2024 / 2025.
وتضمن برنامج كأس الاتحاد إقامة 36 شوطاً في اليوم الأول، مخصصة لفئة الـ “حقايق”، و30 شوطاً في اليوم الثاني، لفئة الـ “لقايا”، وفي اليوم الثالث 24 شوطاً مخصصة لفئة الـ “جذاع”، فيما سيتضمن اليوم الرابع إقامة 14 شوطاً مخصصة لفئة الـ “ثنايا”، وفي اليوم الخامس والأخير تقام 14 شوطاً مخصصة لفئة الـ “حيل”، والـ “زمول”.
وأنهى الاتحاد السعودي للهجن جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة في ميدان نجران، في إطار سعي الاتحاد برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أن تقام سباقات الهجن في العديد من مناطق المملكة وللمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية “المملكة 2030” إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة.
ويتزامن إقامة البطولة مع تسمية عام 2024 بـ”عام الإبل”، واحتفاءً بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، وتعزيز حضورها محلياً ودولياً، باعتبارها موروثاً ثقافياً أصيلاً، ومكوناً أساسياً في البناء الحضاري.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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