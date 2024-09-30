شاهد| النصر يعبر الريان بثنائية في أبطال نخبة آسيا

محمود العوضي- جدة
تمكن فريق النصر من تحقيق فوزه الأول ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تغلبه على نظيره الريان القطري، 1/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة.
سجل ساديو ماني هدف النصر الأول في شباك الريان في الدقيقة 45. وجاء الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب كريستيانو رونالدو، فيما قلص اللاعب روجر دي النتيجة في الدقيقة 87.
وكان النصر قد استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالتعادل أمام الشرطة العراقي بنتيجة هدف لكل فريق.
بهذا الفوز، رفع النصر رصيدة للنقطة الرابعة، فيما بفي الريان بلا نقاط.
ساديو ماني يفتتح التسجيل للنصر #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #النصر_الريان pic.twitter.com/fKreDK7AOG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2024
رونالدو يضيف الهدف الثاني للنصر#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #النصر_الريان pic.twitter.com/pFjZZjI15L
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2024
الريان يقلص الفارق عن طريق روجر غيديس بعد تمريرة مميزة من أشرف بنشرقي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #النصر_الريان pic.twitter.com/Z7cnTjyZ9h
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2024