الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| النصر يعبر الريان بثنائية في أبطال نخبة آسيا
الرياضة

شاهد| النصر يعبر الريان بثنائية في أبطال نخبة آسيا

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      30 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تمكن فريق النصر من تحقيق فوزه الأول ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تغلبه على نظيره الريان القطري، 1/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة.

سجل ساديو ماني هدف النصر الأول في شباك الريان في الدقيقة 45. وجاء الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب كريستيانو رونالدو، فيما قلص اللاعب روجر دي النتيجة في الدقيقة 87.

وكان النصر قد استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالتعادل أمام الشرطة العراقي بنتيجة هدف لكل فريق.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيدة للنقطة الرابعة، فيما بفي الريان بلا نقاط.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *