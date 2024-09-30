المنتخب السعودي لقفز الحواجز بطلاً لكأس الأمم 2024

البلاد- جدة توج المنتخب السعودي لقفز الحواجز بطلاً لبطولة كأس الأمم 2024، التي أقيمت أقيمت في مدينة الرباط بالمغرب على مدى أربعة أيام، بمشاركة تسع دول. وقد حقق المنتخب السعودي المركز الأول، فيما حل في المركز الثاني المنتخب الايطالي وثالثاً المنتخب البلجيكي ورابعاً منتخب سويسرا وخامساً المنتخب الفرنسي وسادساً المنتخب الإسباني. مثل المنتخب السعودي كل من الفرسان” رمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي ومشاري الحربي وخالد المبطي”.وقدم فرسان المنتخب أداء رائعا خلال أشواط البطولة المختلفة، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام؛ حيث حقق في اليوم الأول الفارس عبدالله الشربتلي المركز الأول في شوط 140 سم، وفي الشوط الثاني ارتفاع 145 سم المؤهل لشوط الجائزة الكبرى استطاع جميع الفرسان التأهل، وحقق الفارس عبدالله الشربتلي المركز الأول، فيما حل الفارس رمزي الدهامي في المركز الثالث. وفي ثاني أيام البطولة، استطاع الفارس رمزي الدهامي أن يحقق المركز الأول في الشوط المؤهل لكأس العالم، والمركز الرابع في شوط 140 سم.وفي اليوم الثالث للبطولة، توج الفارس خالد المبطي بطلاً للشوط ارتفاع 150 سم، وحل زميله الفارس عبدالله الشربتلي في المركز الثالث ، واختتم فرسان المنتخب مشاركتهم في اليوم الختامي للبطولة بتحقيق كأس الأمم في شوط الفرق وسط منافسة قوية من المنتخبات المشاركة.