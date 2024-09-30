الرياضة الرابطة: احتساب هدف عكسي في مباراة الرياض والهلال

الرياض – هاني البشر

بناء على إخطار من لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تم تغيير اسم مسجّل الهدف الثاني للهلال في مباراته أمام مستضيفه الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، من المهاجم ألكساندر ميتروفيتش، ليكون هدفًا عكسيًا باسم مدافع الرياض يوان باربيت. وانتصر الهلال أمام الرياض 3-0، وقد سجل الهدف الأول سالم الدوسري، فيما سجل الهدف الثالث ميتروفيتش، واحتسب الهدف الثاني هدفًا عكسيًا على الرياض. ويتصدر ميتروفيتش قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف، بتسجيله هدفين في مرمى فرق: الأخدود وضمك والاتحاد، إضافة لهدفه في مرمى الرياض.