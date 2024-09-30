الحزم يعتلي صدارة”يلو”.. وتعادل الجبلين وجدة مع الزلفي والصفا

حائل- خالد الحامد
اعتلى فريق الحزم ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى (مؤقتًا) بعد فوزه على العدالة 1 – 0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.
جاء هدف فوز الحزم عن طريق جانو زينهو.
ئبهذه النتيجة، ارتقى الحزم إلى المركز الأول بـ 13 نقطة، فيما بقي العدالة بـ 7 نقاط في المركز السادس.
وفي حائل، تعادل الجبلين وضيفه الزلفي 1/1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.
سجل الجبلين أولًا عن طريق فهد الجهني، وتعادل الزلفي عن طريق كشيم القحطاني.
بهذا التعادل، رفع الجبلين رصيده لـ 5 نقاط بالمركز 12، والزلفي إلى 6 نقاط عاشرًا.
وعلى الملعب الرديف بالجوهرة، تعادل فريقا جدة والصفا1/1، سجل لجدة حسين المعيني، وسجل للضيوف حسن الجبيري.
بهذه النتيجة، أصبح رصيد جدة 11 نقطة بالمركز الثاني، والصفا 4 نقاط بالمركز 16.