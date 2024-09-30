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«التدريب التقني» تساهم في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية لخريجي برامجها خلال أغسطس الماضي

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      30 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مساهمتها في توفير (7731) فرصة وظيفية لخريجي وخريجات برامجها في شهر أغسطس الماضي.

 وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المساهمة في إيجاد فرص وظيفية تتلاءم وتخصصات الخريجين والخريجات هو أحد أهم الأهداف التي تحرص المؤسسة على تحقيقها ، وذلك من خلال الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها بالكليات والمعاهد ،والتي بدورها تنفذ العديد من البرامج والإجراءات لتحقيق ذلك ، ومنها عقد (71) لقاء لمديري الموارد البشرية في قطاع الأعمال، وتنفيذ (104) برامج لتهيئة الخريجين لسوق العمل، إضافة إلى إقامة (25) ملتقى ومعرض للتوظيف خلال الشهر الماضي .

 وأضاف العتيبي أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال في جانب توظيف الخريجين وسد احتياج القطاع من الكفاءات الوطنية

 المؤهلة، كما تعمل المؤسسة على متابعة وقياس الرضا لكلا الأطراف ذات العلاقة، وذلك عبر دراسة وتحليل الاستبانات الخاصة بذلك، حيث تمّ خلال الشهر ذاته تحليل (178) استبانة لقياس رضا أصحاب العمل، و (1880) استبانة لقياس رضا الخريجين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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