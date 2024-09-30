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الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن المبنى الجديد للمديرية العامة للأمن العام بالرياض

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      30 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، المبنى الجديد للمديرية العامة للأمن العام بالرياض.

 واطّلع سموه عقب التدشين، على مرافق المبنى وتجهيزاته الأمنية والأنظمة التقنية الحديثة التي تدعم القدرات الأمنية، وتسهم في توفير بيئة عمل متكاملة.

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 كما دشن سموه مركز الابتكار، ومركز المؤشرات والذكاء الاصطناعي بالأمن العام، اللذين يهدفان إلى تعزيز التميز الإداري والفني الأمني بالاستفادة من التقنيات الحديثة لمواصلة الارتقاء بالعمليات الميدانية والإدارية وتعزيز التحول الرقمي للعمل الأمني.

 واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يُسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية تتيح للمستفيدين إتمام إجراءاتهم بيسر وسهولة، دشن سموه عددًا من الخدمات عبر منصة أبشر أفراد شملت (خدمة تسجيل حادث بسيط، وطباعة رخصة سير، والرخصة الرقمية للأسلحة الهوائية، وتقرير حادث، وتقرير بيانات المركبة، وتقرير رخصة القيادة)، إضافةً إلى خدمتي رخصة فني القطع الصخري، ونقل مواد القطع الصخري عبر منصة أبشر أعمال.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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