استمتاع بالأجواء الثقافية

بات الحضور الكثيف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024م، سمة بارزة لهذه التظاهرة الثقافية الكبرى، التي تحظى بتنظيم مميز من وزارة الثقافة ممثلةً بهيئة الأدب والنشر والترجمة، ويواكبه خدمات مثالية من شأنها منح تجربة ثقافية فريدة وممتعة.

وأسهمت جودة وتنوع فعاليات المعرض في توافد جماهير غفيرة من مختلف شرائح المجتمع وفئاته العمرية، للاستمتاع بالأجواء الثقافية والغنية بتجارب معرفية قيمة وشيقة، تضمن لهم قضاء أوقات ممتعة غنية بالمعرفة، وثرية بالفائدة بين أروقته التي تتوزع على جنباتها أكثر من 2000 دار نشر مشاركة من 30 دولة. ويُعد معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يقام هذا العام تحت شعار” الرياض تقرأ” وتستضيفه جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، حدثًا ثقافيًّا هو الأبرز في المملكة وخارجها، ومنصة ثقافية تجمع صناع الأدب والنشر والترجمة.