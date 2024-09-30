احتدام الصراع في منافسات كرة الطائرة ضمن دورة الألعاب السعودية

كرة الصالات والريشة الطائرة تنطلقان غداً

الرياض – هاني البشر

تواصلت اليوم الاثنين منافسات كرة الطائرة للسيدات ضمن النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية بثلاث مواجهات أقيمت في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، حيث فاز فريق سيدات نادي النصر على نظيره فريق جامعة دار الحكمة بنتيجة 3-0 ضمن المجموعة (أ)، فيما تغلب فريق سيدات نادي العلا على فريق القادسية بنفس النتيجة ضمن المجموعة (ب)، بينما كسب فريق سيدات نادي أرام نجد مواجهته أمام فريق فيد بنتيجة 3-2 ضمن المجموعة (ج).

وتستكمل منافسات السيدات غداً الثلاثاء بلقاءات جديدة؛ حيث يواجه فريق النصر نظيره الفيحاء في الساعة التاسعة صباحاً، يتبعه لقاء فريق القادسية مع جدة يونايتد في الساعة 11:00 صباحاً، وتُختتم المباريات بمواجهة نادي فيد أمام نادي العنقاء عند الساعة الواحدة ظهراً.

وعلى نفس الصالة، تتواصل غداً مواجهات اليوم الثاني من منافسات كرة الطائرة للرجال بثلاث مباريات؛ يلتقي فيها فريق الهلال بنادي نيوم في الساعة الثالثة عصراً، تليها مباراة الأهلي ونادي الخويلدية في الساعة الخامسة عصراً، ثم لقاء الاتحاد أمام العلا، حيث شهدت نتائج اليوم فوز أبها على نيوم 3-1، وفوز النصر على الخويلدية 3-0، (فيما تبقى مواجهة واحدة بين الخليج والعلا لم تنتهِ بعد).

من جهة أخرى، تنطلق غداً الثلاثاء منافسات ثمن النهائي لكرة قدم الصالات للصم على صالة نادي الرياض، حيث تقام ثلاث مواجهات تجمع بين”جامعة الملك عبدالعزيز ونادي الصم بجدة” عند الثالثة عصراً، يليها لقاء مركز الصم بالطائف ونادي الصم بالرياض، وتختتم مواجهات الغد بلقاء مركز الصم بأبها أمام مركز الصم بحائل.

وتشهد منطقة “البوليفارد 4” انطلاق منافسات الريشة الطائرة (سيدات – رجال) في فئة الفردي، حيث ستقام 24 مواجهة تبدأ من الساعة 09:00 صباحاً حتى الثامنة مساءً.