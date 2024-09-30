إطلاق جائزة المحتوى المحلي

البلاد – الرياض

أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، جائزة المحتوى المحلي 2024م بنسختها الثالثة، تحت شعار” نحتفي بإسهامك” حيث تسعى الهيئة من خلال الجائزة إلى رفع الوعي حول المحتوى المحلي، وزيادة الالتزام بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي، وتعزيز التنافسية بين الشرائح الاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.

وأوضحت الأمين العام للجائزة عالية بنت عبدالله المسلط، أن الجائزة تتضمن (22 جائزة و5 شهادات تكريمية)، كما تم التوسع في نطاق الفئات المستهدفة، وتحديثها لإعطاء الفرصة لجميع المساهمين في تنمية المحتوى المحلي بالمملكة، من خلال استحداث مجموعة المشاريع الكبرى في محور القطاع الخاص، والتي تعنى بالمشاريع الكبرى للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى استحداث محور تحت مسمى القطاع غير الربحي.