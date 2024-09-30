أمير القصيم يطلع على مشاريع «مدن»

بريدة – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه أمس، المدير العام للقطاع الأوسط بالهيئة السعودية للمدن الصناعية” مدن” المهندس يزيد بن منصور الجويعي.

وقدم الجويعي لسموه خلال اللقاء التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 2023م، وما تضمنه من إنجازات والخدمات المقدمة للمستثمرين، مثمنًا اهتمام ودعم سمو أمير القصيم لأعمال ومشاريع الهيئة في المنطقة.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرحٍ موجز عن مشاريع” مدن”، والخطط المستقبلية في المنطقة، والمشاريع التي تستهدف توطين العديد من الصناعات النوعية، إضافة إلى المنتجات الغذائية والمشروبات والمنتجات الصيدلانية، والصناعات التحويلية وغيرهم.

ونوَّه سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بدعم القيادة الرشيدة- أيدها الله- وحرصها على إيجاد فرص العمل من خلال هذا القطاع، وجهود الهيئة في تطوير مشاريع المدن الصناعية تقنيًا؛ للإسهام في بناء مستقبل مزدهر، ولتحقيق رؤية المملكة 2030.