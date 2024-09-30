أمانة جدة تنظم ندوة عن مشروع “فرز النفايات من المصدر”

جدة : البلاد

نظمت أمانة محافظة جدة أمس، ندوة لمشروع “فرز النفايات من المصدر”؛ الذي يهدف إلى تحسين عقود النظافة الجديدة، ورفع كفاءة إدارة النفايات، وتعزيز الاستثمار في تكنولوجيا تحويل النفايات إلى موارد، وخفض الإنفاق على التخلص من النفايات، وتوجيه هذه التكاليف نحو مشاريع حيوية أخرى.

ويغطي المشروع الذي أُعلنت تفاصيله بالتزامن مع ندوة ومعرض اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، قرابة 17 حيًا في محافظة جدة، إضافة إلى منطقة الكورنيش بالكامل، حيث وفّرت الأمانة 4431 حاوية، فيما خصصت 1477 نقطة جمع موزعة في الأحياء المغطاة.

وأشار وكيل الأمين لخدمة المجتمع، المهندس لؤي عبده، إلى أهمية الوعي بالتعامل السليم مع الغذاء، والإسهام في تقليل الهدر الغذائي وتأثيراته على البيئة، مشددًا على ضرورة تعاون كافة الجهات وأفراد المجتمع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وخفض معدلات ونسب الهدر في المملكة.

من جهتها بينت مدير إدارة الإشراف وتطوير النظافة في أمانة جدة رنا الغامدي -خلال الندوة-، النتائج المتحققة من الانتقال إلى عقود الأداء عبر مشروع “فرز النفايات من المصدر”، في تطوير نظام متكامل لجمع نفايات الطعام، وتشجيع الاستثمار في إعادة تدوير النفايات، وتطوير بنية تحتية متقدمة لإعادة التدوير.

وأبانت الغامدي أنه من خلال هذا المشروع سيزيد الوعي العام حول تقليل الهدر الغذائي، فضلًا عن تشجيع المبادرات المجتمعية والشركات على تنبي تقنيات جديدة لخفض الهدر، وتحفيز البحث والابتكار في تقنيات إدارة النفايات.