آيفون ثلاثي الطي في الطريق قريباً

البلاد ــ وكالات

تخطط شركة “أبل” لإطلاق هاتف iPhone ثلاثي الطي، والذي سيكون الأول من نوعه، على أن يوجد به شاشة خارجية وأخرى وسطى، لكنهما تعملان بشكل مستقل.

وحسب براءة الاختراع التي نوهت إليها الشركة، فإن إحدى أهم الإضافات في براءة الاختراع المعدلة هي إدراج شاشة خارجية تعمل بالتوازي مع الشاشة الداخلية الرئيسة، كما يتميز التصميم أيضاً بوجود شاشة ثالثة تقع بين الشاشتين.

وجاء الهاتف ضمن مجموعة تصورات قدمتها الشركة تحت عنوان” أجهزة إلكترونية بشاشات وهياكل حساسات لمس” التي تسلمها مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) تحت الرقم 20240310942.

وتتضمن الميزات دمج حساسات لمس في كل طبقة من طبقات الشاشة للهاتف، بحيث تتمكن كل شاشة من اكتشاف ومعالجة اللمس بشكل مستقل.