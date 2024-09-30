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آيفون ثلاثي الطي في الطريق قريباً

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      30 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات

تخطط شركة “أبل” لإطلاق هاتف iPhone ثلاثي الطي، والذي سيكون الأول من نوعه، على أن يوجد به شاشة خارجية وأخرى وسطى، لكنهما تعملان بشكل مستقل.

وحسب براءة الاختراع التي نوهت إليها الشركة، فإن إحدى أهم الإضافات في براءة الاختراع المعدلة هي إدراج شاشة خارجية تعمل بالتوازي مع الشاشة الداخلية الرئيسة، كما يتميز التصميم أيضاً بوجود شاشة ثالثة تقع بين الشاشتين.

وجاء الهاتف ضمن مجموعة تصورات قدمتها الشركة تحت عنوان” أجهزة إلكترونية بشاشات وهياكل حساسات لمس” التي تسلمها مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) تحت الرقم 20240310942.

وتتضمن الميزات دمج حساسات لمس في كل طبقة من طبقات الشاشة للهاتف، بحيث تتمكن كل شاشة من اكتشاف ومعالجة اللمس بشكل مستقل.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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