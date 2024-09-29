(65) شركة سعودية تبحث في أذربيجان وجورجيا الفرص الاستثمارية

الرياض : البلاد

يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية غدًا، زيارة إلى جمهوريتي أذربيجان وجورجيا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات عالية المستوى مع رؤساء ومسؤولين كبار في حكومتي البلدين والقطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات التجارية المهمة.

ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي أكثر من (65) رجلًا وسيدة أعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، وممثلي بعض الجهات الحكومية.

ويستهل الوفد برنامج زيارته في أذربيجان بعقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأذربيجاني وملتقى الأعمال المشترك ولقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال، وفي جورجيا يعقد الوفد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الجورجي وملتقى الأعمال المشترك ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من الجانبين.

وتسلط هذه اللقاءات الضوء على الفرص الاستثمارية بالمملكة وأذربيجان وجورجيا وبيئة الأعمال وفرص الشراكة بين قطاعات الأعمال بمختلف المجالات الاقتصادية.

ويعول الاتحاد على هذه الزيارة لرفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وهاتين الدولتين، حيث لم يتعدى مع أذربيجان 50 مليون ريال وجورجيا 162 مليون ريال في العام 2023، الأمر الذي يعد مؤشرًا قويًا على وجود العديد من الفرص الاستثمارية الكامنة التي ستكشف عنها الزيارة.

الجدير بالذكر أن اتحاد الغرف يقود من خلال سلسلة زياراته الخارجية والتي شملت مؤخرًا ثماني دول جهودًا لفتح أسواق وفرص جديدة ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.