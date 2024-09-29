لقاء تعريفي لرواد ورائدات الأعمال بجامعة الباحة

البلاد ــ الباحة

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع جامعة الباحة، يوم غد، لقاء تعريفيًا عن فرص الابتكار التجاري بالمنطقة “، وذلك على مسرح الأمير الدكتور حسام بن سعود بالمدينة الجامعية.

ويشارك في اللقاء عدد من المختصين للحديث عن أحدث التطورات والفرص الابتكارية في المنطقة، منها أهمية فرص الابتكار التجاري، ونشر ثقافة الابتكار، ودور الجهات ذات العلاقة في المساهمة لإيجاد فرص لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، وأهمية استغلال الميز النسبية التي تتميز فيها المنطقة في عدد من المجالات المشجعة في خلق فرص للابتكار التجاري.

ودعت الجامعة والهيئة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها رواد ورايدات للتسجل لحضور اللقاء .