الإقتصاد

لقاء تعريفي لرواد ورائدات الأعمال بجامعة الباحة

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      29 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الباحة

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع جامعة الباحة، يوم غد، لقاء تعريفيًا عن فرص الابتكار التجاري بالمنطقة “، وذلك على مسرح الأمير الدكتور حسام بن سعود بالمدينة الجامعية.

ويشارك في اللقاء عدد من المختصين للحديث عن أحدث التطورات والفرص الابتكارية في المنطقة، منها أهمية فرص الابتكار التجاري، ونشر ثقافة الابتكار، ودور الجهات ذات العلاقة في المساهمة لإيجاد فرص لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، وأهمية استغلال الميز النسبية التي تتميز فيها المنطقة في عدد من المجالات المشجعة في خلق فرص للابتكار التجاري.
ودعت الجامعة والهيئة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها رواد ورايدات للتسجل لحضور اللقاء .

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *