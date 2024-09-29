في دوري يلو.. الطائي يقتنص نقاط أحد.. والجبيل ينتصر للمرة الأولى

حائل- خالد الحامد
رسم الطائي البسمة على شفاه جماهيره، بعد الفوز الصعب على ضيفه أحد بهدفين لهدف، في
المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، في افتتاح الحولة الخامسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
تقدم الطائي عن طريق كورديا، وأدرك التعادل لأحد عبدالعزيز العرياني، وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها متجهة إلى التعادل، استطاع تاوامبا تسجيل الهدف الثاني للطائي. وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للطائي عن طريق الروماني كورديا. بهذه النتيجة، رفع الطائي رصيده إلى 7 نقاط، فيما بقي أحد عند 4 نقاط.
وفي الباحة، خيم التعادل السلبي على مواجهة العين والبكيرية، التي جرت على استاد الملك سعود؛ ليرفع العين رصيده إلى 6 نقاط، والبكيرية نقطتين.
وفي القطيف، حقق الجبيل فوزه الأول له في الدوري على حساب ضيفه العربي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل للجبيل ولـمـرسـون غـارسـيـا، وأضاف تياغو بيزيرا الهدف الثاني من ركلة جزاء، والثالث عن طريق فينيسيوس فينا، وللعربي مصلح الشيخ. بهذا الفوز، رفع الجبيل رصيده إلى 4 نقاط، في حين توقف رصيد العربي عند النقطة 5.