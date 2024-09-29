الرياضة

في دوري يلو.. الطائي يقتنص نقاط أحد.. والجبيل ينتصر للمرة الأولى

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      29 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
رسم الطائي البسمة على شفاه جماهيره، بعد الفوز الصعب على ضيفه أحد بهدفين لهدف، في

المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، في افتتاح الحولة الخامسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

تقدم الطائي عن طريق كورديا، وأدرك التعادل لأحد عبدالعزيز العرياني، وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها متجهة إلى التعادل، استطاع تاوامبا تسجيل الهدف الثاني للطائي. وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للطائي عن طريق الروماني كورديا. بهذه النتيجة، رفع الطائي رصيده إلى 7 نقاط، فيما بقي أحد عند 4 نقاط.


وفي الباحة، خيم التعادل السلبي على مواجهة العين والبكيرية، التي جرت على استاد الملك سعود؛ ليرفع العين رصيده إلى 6 نقاط، والبكيرية نقطتين.


وفي القطيف، حقق الجبيل فوزه الأول له في الدوري على حساب ضيفه العربي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل للجبيل ولـمـرسـون غـارسـيـا، وأضاف تياغو بيزيرا الهدف الثاني من ركلة جزاء، والثالث عن طريق فينيسيوس فينا، وللعربي مصلح الشيخ. بهذا الفوز، رفع الجبيل رصيده إلى 4 نقاط، في حين توقف رصيد العربي عند النقطة 5.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *