في خمس مناطق للقراءة والتأمل.. «الرياض تقرأ».. رحلة بين السطور

البلاد – الرياض

في أجواء تحتفي بالثقافة والمعرفة، يقدم معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 5 أكتوبر المقبل بجامعة الملك سعود، خمس مناطق مخصصة للقراءة، موزعة في أرجاء المعرض، وتمثل ملاذًا لمحبي الكتب، وتوفر لهم رحلة بين سطور المعرفة.

وتهدف هذه المناطق إلى ترسيخ القراءة؛ بصفتها ركيزة أساسية في حياة الأفراد، وتعزيز دورها في بناء مجتمع متعلم ومثقف قادر على مواكبة التطورات المعرفية العالمية، كما تشجع اللقاءات بين الكتاب والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، وقد صممت كل منطقة بأسلوب يعكس الانسجام الثقافي ومدى عمقه، مع تهيئة المساحات لتناسب مختلف الأعمار والفئات.

وتمنح هذه المناطق الزوار فرصة الاستمتاع بأجواء هادئة وسط الزخم الثقافي المتنوع، فهي ليست مجرد مساحات للهدوء؛ بل هي دعوة للتأمل والتفاعل مع الكلمة المكتوبة، في بيئات تجمع بين الأصالة والحداثة، وتوفر هذه المناطق الخمس بيئات جاذبة للزوار؛ للتفرغ للقراءة والتأمل في الكتب المتنوعة التي يحتضنها المعرض.

يُذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2024؛ يعد من أبرز الفعاليات الثقافية، ويشهد حضورًا واسعًا من دور النشر العالمية والمؤلفين البارزين، ويعد منصة حيوية لتبادل الأفكار والمعلومات بين محبي القراءة والكتابة.