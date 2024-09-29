طريقة عمل مهلبية عربية بنكهة المستكه والزعفران والهيل والتمر

لمحبي الوصفات والنكهات العربية طريقة تحضير مهلبية بنكهات عربية مميزة

المقادير اللازمة

4 كوب حليب كامل الدسم

كوب كريمة

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

نصف كوب ماء بارد

4 ملعقة كبيرة نشا الذرة

كوب تمر منزوع النوي ومقشر مفروم خشن

كوب سكر او كمية بحسب الرغبة

قليل من المستكه

قليل من خيوط الزعفران

ملعقة صغيرة هيل ناعم

ملعقة صغيرة ماء ورد او ماء زهر اختيارية

عود قرفة اختياري

طريقة العمل

في قدر علي النار يغلي الحليب والكريمة والحليب البودرة والسكر

يضاف لهم اثناء الغلي المستكه والقرفة والتمر والزعفران والهيل وتترك لتغلي دقائق حتي تظهر رائحة التوابل

في تلك الاثناء

نقلب النشا والماء البارد معاً

ثم يضاف المزيج لخليط الحليب ونستمر بالتحريك حتي يثخن القوام

ترفع عن النار

يضاف لها ماء الزهر او الورد حال استخدامهم

ثم تصب في طبق او اطباق او اكواب التقديم وتقدم بعد ان تبرد بالثلاجة تماماً

ومن الممكن اضافة مكسرات بحسب الرغبة