طريقة عمل سليق الدجاج

السليق هو طبق أرز يعد من الأبيض المطبوخ مع مرق الدجاج أو اللحم وهو من أشهر أطباق المطبخ السعودي خاصة منطقة الحجاز خاصة الطائف
المقادير اللازمة
دجاجة وزن كيلو إلي 1200 جرام
سمن
حب هيل
ملح
حبة بصل
حبة بصل
أرز مصري أو بسمتي
حليب او كريمة
طريقة العمل
في قدر علي النار به ماء مغلي
توضع الدجاج والهيل والملح وتترك لتسلق وتنضج
تخرج الدجاجة من المرقة
يصفي المرق
توضع الدجاج بالفرن حتي تصبح ذهبية اللون
في قدر يوضع مرق الدجاج والأرز
يترك الارز يغلي مع المرق حتي ينضج
بعد تمام نضج الارز
يضاف له الحليب او الكريمة وقليل من السمن ويقلب لمدة 15 دقيقة
يقدم السليق في طبق التقديم مع الدجاج وقليل من السمن