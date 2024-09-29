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طريقة عمل سليق الدجاج

نيفين عباسaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      29 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

السليق هو طبق أرز يعد من الأبيض المطبوخ مع مرق الدجاج أو اللحم وهو من أشهر أطباق المطبخ السعودي خاصة منطقة الحجاز خاصة الطائف

المقادير اللازمة

دجاجة وزن كيلو إلي 1200 جرام
سمن
حب هيل
ملح
حبة بصل
حبة بصل
أرز مصري أو بسمتي
حليب او كريمة

طريقة العمل

في قدر علي النار به ماء مغلي
توضع الدجاج والهيل والملح وتترك لتسلق وتنضج
تخرج الدجاجة من المرقة
يصفي المرق
توضع الدجاج بالفرن حتي تصبح ذهبية اللون
في قدر يوضع مرق الدجاج والأرز
يترك الارز يغلي مع المرق حتي ينضج
بعد تمام نضج الارز
يضاف له الحليب او الكريمة وقليل من السمن ويقلب لمدة 15 دقيقة
يقدم السليق في طبق التقديم مع الدجاج وقليل من السمن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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