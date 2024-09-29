طريقة عمل سليق الدجاج

السليق هو طبق أرز يعد من الأبيض المطبوخ مع مرق الدجاج أو اللحم وهو من أشهر أطباق المطبخ السعودي خاصة منطقة الحجاز خاصة الطائف

المقادير اللازمة

دجاجة وزن كيلو إلي 1200 جرام

سمن

حب هيل

ملح

حبة بصل

حبة بصل

أرز مصري أو بسمتي

حليب او كريمة

طريقة العمل

في قدر علي النار به ماء مغلي

توضع الدجاج والهيل والملح وتترك لتسلق وتنضج

تخرج الدجاجة من المرقة

يصفي المرق

توضع الدجاج بالفرن حتي تصبح ذهبية اللون

في قدر يوضع مرق الدجاج والأرز

يترك الارز يغلي مع المرق حتي ينضج

بعد تمام نضج الارز

يضاف له الحليب او الكريمة وقليل من السمن ويقلب لمدة 15 دقيقة

يقدم السليق في طبق التقديم مع الدجاج وقليل من السمن