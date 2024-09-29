المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الزلابية بعجينة بيوريه التفاح والقرفة

نيفين عباسaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      29 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

هل فكرتِ في تحضير وصفة غير تقليدية بنكهة مميزة للزلابية أو العوامات !

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق مخبوزات
حبة تفاح حمراء او صفراء (لا يستخدم الأخضر بالوصفة)
ماء للعجن
معلقة خميرة كبيرة
معلقة سكر كبيرة
رشة ملح صغيرة
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
زيت للقلي
عسل او سكر بودرة للتقديم بحسب الرغبة

طريقة العمل

تقشر التفاحة
تفرم فرم ناعم في محضر الطعام
في وعاء يوضع الدقيق والخميرة والقرفة الناعمة والسكر والملح وبيوريه التفاح
تضاف له الماء بالتدريج ونقلب حتي نحصل علي عجينة سائلة قليلاً أخف قوامًا من عجينة البان كيك
تغطي وتترك لتختمر جيداً ويتضاعف حجمها
تشكل كرات صغيرة بواسطة معلقة وتقلي في الزيت الساخن
تقلب بإستمرار حتي تصبح ذهبية
تخرج وتصفي
ثم تقدم مع الاضافات المفضلة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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