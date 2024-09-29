المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الأرز بالتوابل مع شاورما اللحم

نيفين عباسaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      29 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

طبق سهل وسريع غني بالبهارات لمحبي النكهات القوية

المقادير اللازمة

للأرز
كيلو ارز بسمتي ذهبي
ملعقة كبيرة كركم
ملح
سمن
عود قرفة
نصف ملعقة صغيرة حبوب فلفل اسود
نصف ملعقة صغيرة كمون صحيح
نصف ملعقة صغيرة حبوب شمر
4 حب هيل
4 مسمار قرنفل
2 لومي
ماء
نصف كوب زبيب ذهبي مغسول ومصفي

لشاورما اللحم
كيلو لحم شرائح رقيقة نوعًا ما
نصف كوب زيت زيتون
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة بهارات شاورما

طريقة العمل

اللحم
يتبل اللحم بجميع المقادير والزيت
يترك لينقع ساعتين
يرص في بايركس او صينية غير لاصقة ويوضع اسفل الشواية حتي يصبح ذهبي
يقلب للجهة الأخري ويترك تحت الشواية حتي يصبح ذهبي
يخرج ويغطي بورق قصدير ويترك 5 دقائق دون إحكام غلقه
ثم يقطع شرائح رقيقة ويترك جانبًا

الأرز
في قدر نضع السمن ويذوب
يضاف له الماء ويترك حتي يغلي
تضاف جميع التوابل والبهارات الصحيحة للأرز وتترك تغلي حتي تظهر رائحة التوابل
يغسل الارز ويصفي ويضاف للماء ويترك حتي يتشربه
ينقل الارز علي نار هادئة
يضاف له الزبيب ويقلب مرة واحدة فقط
يترك علي النار الخافتة حتي تمام نضج الأرز
يوضع في طبق التقديم
يزين بالشاورما وقليل من البقدونس ويقدم مع الطحينة او صلصة الثوم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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