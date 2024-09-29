طريقة عمل الأرز بالتوابل مع شاورما اللحم

طبق سهل وسريع غني بالبهارات لمحبي النكهات القوية

المقادير اللازمة

للأرز

كيلو ارز بسمتي ذهبي

ملعقة كبيرة كركم

ملح

سمن

عود قرفة

نصف ملعقة صغيرة حبوب فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة كمون صحيح

نصف ملعقة صغيرة حبوب شمر

4 حب هيل

4 مسمار قرنفل

2 لومي

ماء

نصف كوب زبيب ذهبي مغسول ومصفي

لشاورما اللحم

كيلو لحم شرائح رقيقة نوعًا ما

نصف كوب زيت زيتون

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

طريقة العمل

اللحم

يتبل اللحم بجميع المقادير والزيت

يترك لينقع ساعتين

يرص في بايركس او صينية غير لاصقة ويوضع اسفل الشواية حتي يصبح ذهبي

يقلب للجهة الأخري ويترك تحت الشواية حتي يصبح ذهبي

يخرج ويغطي بورق قصدير ويترك 5 دقائق دون إحكام غلقه

ثم يقطع شرائح رقيقة ويترك جانبًا

الأرز

في قدر نضع السمن ويذوب

يضاف له الماء ويترك حتي يغلي

تضاف جميع التوابل والبهارات الصحيحة للأرز وتترك تغلي حتي تظهر رائحة التوابل

يغسل الارز ويصفي ويضاف للماء ويترك حتي يتشربه

ينقل الارز علي نار هادئة

يضاف له الزبيب ويقلب مرة واحدة فقط

يترك علي النار الخافتة حتي تمام نضج الأرز

يوضع في طبق التقديم

يزين بالشاورما وقليل من البقدونس ويقدم مع الطحينة او صلصة الثوم