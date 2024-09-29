تقدير أممي لجهود مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية في العالم

نيويورك – واس

بحث معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع القائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك.

ونوهت جويس مسويا بالجهود الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لنجدة المتضررين والمحتاجين في العالم.

وقد وقّع الجانبان اتفاقيتي تعاون مشترك؛ بغرض دعم المركز لأعمال المكتب الإنسانية في جمهورية السودان بقيمة مليون دولار أمريكي، ودعم أعماله في جمهورية أوكرانيا بقيمة مليوني دولار أمريكي.

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود المركز لتعزيز التنسيق المشترك مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية؛ بهدف الوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.