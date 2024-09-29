بنك التصدير يعزز نمو الصادرات السعودية غير النفطية

البلاد ــ الرياض

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة العوجان للمرطبات اتفاقية تسهيلات ائتمانية، بهدف توفير السيولة لتلبية احتياجات الشركة من رأس المال العامل ذات العلاقة بالتصدير، مما يعزز من نمو الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.

ووقّع الاتفاقية كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العوجان القابضة عبدالله بن عادل العوجان، وذلك في مدينة دبي الإماراتية.

وقال معالي المهندس الخلب: تتركز مهام بنك التصدير والاستيراد السعودي بشكل أساسي نحو دعم مرتكزات رؤية 2030 المتمثلة في تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي، بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وعلى هذا الأساس نهتم بتمكين المصدرين المحليين لتوسيع أنشطتهم التصديرية، وتحفيزهم على الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، بالاستفادة من الممكنات التي يقدمها البنك، ويُعد منتج تمويل رأس المال العامل أحد الحلول المناسبة لمتطلبات المصدرين المحليين في جميع مراحل الأنشطة التصديرية.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير, مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.