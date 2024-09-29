بدء العَدّ التنازلي لبطولة نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض

الرياض- البلاد

مع تبقي أسابيع على انطلاق أول بطولة تنس نسائية محترفة في المملكة العربية السعودية، انطلقت الورشات التدريبية المجتمعية لرابطة محترفات التنس(WTA) كجزء من الاستعدادات لنهائيات بطولة رابطة محترفات التنس بالرياض.

وعادت رابطة محترفات التنس إلى العاصمة الرياض لتدريب نجمات التنس السعوديات الصاعدات، بقيادة غاربيني موغوروزا، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا ومديرة بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس، والسفيرة المجتمعية لرابطة محترفات التنس، جودي موراي. كما عمل الثنائي مع مدربي الاتحاد السعودي للتنس والأكاديميات المحلية لتعزيز برامج تطوير الرياضة.

وبالإضافة إلى زيارات لأكاديمية نت للتنس والمدرسة البريطانية الدولية بالرياض، أمضت موغوروزا وموراي أيضًا وقتًا مع أعضاء جمعية زهرة لسرطان الثدي، حيث تبادلن خبرات الحياة وشاركن في جلسات للتواصل من خلال قوة اللعبة.

وتُعد نهائيات رابطة محترفات التنس بالرياض جزءًا من إستراتيجية الاتحاد السعودي للتنس لإلهام مليون شخص للعب التنس بحلول عام 2030، من خلال خلق المزيد من الفرص للعب التنس ومتابعته ومشاهدته على جميع المستويات. ويأتي ذلك في أعقاب النمو السريع للرياضة في المملكة، حيث تمارس اللعبة حاليًا أكثر من 14000 لاعبة.

بدورها كسفيرة مجتمعية لرابطة محترفات التنس، أعربت جودي موراي عن سعادتها بالتقدم المحرز في المملكة نحو تمكين لاعبات جدد لممارسة اللعبة وتعزيز تنمية الشباب في الرياضة: “تتمحور ورشات الأطفال حول تعليمهم وقضاء وقت ممتع وتجربة مهارات جديدة ورسم ابتسامة على وجوههم. إنه لأمر مُجزٍ أن نرى الأطفال يستمتعون بهذه التجربة. ويسعدنا أننا قدمنا للمدربين محتوى وتقنيات جديدة لتطوير برامجهم التدريبية بشكل أكبر في المستقبل.

“إن عقد نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض يتجاوز مجرد عرض رائع للتنس؛ فإنه يتعلق بتمكين المجتمع. وتتيح لنا زياراتنا للمدارس والمراكز الرياضية ومجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة تصميم مبادرات المشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع البطولة.”

تضم نهائيات رابطة محترفات التنس بالرياض لعام 2024 أفضل 8 لاعبات فردي وفرق زوجية في سباق صندوق الاستثمارات العامة لنهائيات رابطة محترفات التنس، حيث تتنافس في شكل دوري، وتحصل بطلة الفردي على كأس بيلي جين كينغ لنهائيات رابطة محترفات التنس، وتحصل بطلات الزوجي على كأس مارتينا نافراتيلوفا لنهائيات رابطة محترفات التنس.

وخلال عودتها إلى العاصمة كجزء من العد التنازلي لنهائيات رابطة محترفات التنس بالرياض، شاركت مديرة البطولة غاربيني موغوروزا حماسها لنهائيات الموسم في نوفمبر وقالت: “تفصلنا أسابيع قليلة فقط، وإنه لأمر مثير حقًا أن نكون قريبين جدًا من هذا الحدث الكبير”.

كما أضافت: “لقد بُذل الكثير من العمل في التخطيط، وإنه لشعور رائع أن أعود وأعمل مع الأطفال على مهاراتهم، وألتقي بالأشخاص الذين يساعدون في تطوير رياضة التنس في المملكة العربية السعودية. هناك الكثير لنتطلع إليه في نوفمبر، ولا يسعنا الانتظار حتى تبدأ البطولة.”

وكانت إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميًا، وأرينا سابالينكا، بطلة أمريكا المفتوحة لعام 2024، من بين أولى المتأهلات لحدث نهاية الموسم، مع تأكيد المراكز النهائية عبر الأحداث المتبقية من موسم 2024.

ستتنافس أفضل لاعبات التنس في العالم في بطولات نهاية الموسم في الرياض في الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر 2024، مما يصنع التاريخ كأول حدث تنس نسائي محترف يُقام في المملكة العربية السعودية. وهي الأولى من شراكة مدتها ثلاث سنوات بين رابطة محترفات التنس والاتحاد السعودي للتنس، وتوفر للجماهير أسبوعًا من الرياضة والترفيه العالميين.