الليلة السعودية تستعرض الفرص التعدينية

لاس فيغاس- واس

أقامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فعالية” الليلة السعودية” في مدينة لاس فيغاس الأمريكية؛ للتعريف بتراث المملكة وتاريخها ومشروعاتها التنموية العملاقة، وبرامج رؤيتها 2030، إضافةً إلى الترويج للفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والنائب لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين والعالميين.

وأكّد معالي الوزير في كلمته الافتتاحية، أن المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة، ترتكز على الرؤية السعودية، التي تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل، يقوم على تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط وحده مصدر دخل، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى زيادة معدلات النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بمشاركة القطاع الخاص، الذي يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق تلك المستهدفات.