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الليلة السعودية تستعرض الفرص التعدينية

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      29 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

لاس فيغاس- واس

أقامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فعالية” الليلة السعودية” في مدينة لاس فيغاس الأمريكية؛ للتعريف بتراث المملكة وتاريخها ومشروعاتها التنموية العملاقة، وبرامج رؤيتها 2030، إضافةً إلى الترويج للفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والنائب لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين والعالميين.

وأكّد معالي الوزير في كلمته الافتتاحية، أن المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة، ترتكز على الرؤية السعودية، التي تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل، يقوم على تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط وحده مصدر دخل، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى زيادة معدلات النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بمشاركة القطاع الخاص، الذي يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق تلك المستهدفات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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