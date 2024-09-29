«الغرف السعودية» تشرع في تنفيذ منصة رقمية للترفيه

الرياض ـ البلاد

أعلن اتحاد الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية للترفيه عن البدء في تنفيذ مشروع لبناء منصة رقمية هي الأولى من نوعها لمنظومة الترفيه تعمل على ربط شركات الخاص مع بعضها البعض لتسهيل تقديم خدماتها للفعاليات الترفيهية تحت سقف واحد وتمكينها من الوصول للفرص الاستثمارية وربطها مع بعضها البعض لتصبح مجتمع مترابط وحيوي.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للترفيه الوليد بن خالد البلطان، أن مشروع المنصة الرقمية لمنظومة الترفيه تعد الأولى على مستوى اللجان الوطنية بالاتحاد، ويأتي في سياق جهود القطاع الخاص لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الترفيه في ظل رؤية المملكة 2030 وتنامي حجم استثماراته والزيادة المطردة في أعداد الزوار والسياح للمملكة.

وبين البلطان أن المنصة ستقدم للمستخدمين الخدمات بشكل رقمي من خلال خدمات متعددة في بيئة تقنية آمنة، بما يسهل التفاعل والتواصل بين مزودي الخدمات في صناعة الترفيه والفعاليات ويمكنهم من المشاركة بالمشاريع الترفيهية والوصول لفرص العمل بما يدعم النجاح والجودة الشاملة للفعاليات الترفيهية ويدفع عجلة النمو الاقتصادي ويثري المشهد الترفيهي بالمملكة، مشيرًا إلى أن المنصة الرقمية للترفيه ستشتمل على موقع لتسجيل المستخدمين وقائمة بالفعاليات والتحديثات الخاصة بأنشطة الترفيه والفرص الاستثمارية المتعلقة بالفعاليات الترفيهية، بالإضافة لنظام خاص للعضويات يتضمن خدمات متخصصة.

الجدير بالذكر أن دراسات حديثة قدرت أن حجم سوق الترفيه بالمملكة بنحو 8.7 مليارات ريال مع توقعات أن يصل إلى 14.4 مليار ريال عام 2028 ليحقق نموًا سنويًا بمعدل 10.4 %.